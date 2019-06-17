《經濟通通訊社１７日專訊》中國電子商務巨擘阿里巴巴公布，該公司計劃把股份拆細，每
１股拆８股，將普通股數量從現時的４０億股擴大至３２０億股，並於７月１５日在香港舉行的
年度股東大會上進行表決。假若獲批，公司將在２０２０年７月１５日前進行拆股。
另外，阿里巴巴指，是此拆股方案將增加公司籌資活動的靈活性，並獲公司董事會建議股東
投票支持。
近日有報道指，阿里巴巴已秘密申請在香港上市，計劃集資最多２００億美元。（ｊｏ）
17/06/2019 14:40
阿里巴巴股份一拆八計劃將於下月１５日股東會表決
《經濟通通訊社１７日專訊》中國電子商務巨擘阿里巴巴公布，該公司計劃把股份拆細，每
１股拆８股，將普通股數量從現時的４０億股擴大至３２０億股，並於７月１５日在香港舉行的
年度股東大會上進行表決。假若獲批，公司將在２０２０年７月１５日前進行拆股。
另外，阿里巴巴指，是此拆股方案將增加公司籌資活動的靈活性，並獲公司董事會建議股東
投票支持。
近日有報道指，阿里巴巴已秘密申請在香港上市，計劃集資最多２００億美元。（ｊｏ）
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