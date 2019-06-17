《經濟通通訊社１７日專訊》政府統計處繼較早時發表今年４月份對外商品貿易的貨值統計
數字後，今日再公布，４月份香港的商品整體出口貨量按年下跌４﹒２％。同時，商品進口貨量
亦錄得７﹒２％的跌幅。
今年首四個月，香港的商品整體出口貨量按年下跌４﹒２％。同時，商品進口貨量亦下跌５
﹒６％。
另外，４月份，商品整體出口價格與進口價格按年齊升２％。今年首四個月，商品整體出口
價格和商品進口價格亦同時上升２﹒１％。（ｃｌ）
17/06/2019 16:52
【本港經濟】４月香港商品整體出口貨量按年下跌４﹒２％
《經濟通通訊社１７日專訊》政府統計處繼較早時發表今年４月份對外商品貿易的貨值統計
數字後，今日再公布，４月份香港的商品整體出口貨量按年下跌４﹒２％。同時，商品進口貨量
亦錄得７﹒２％的跌幅。
今年首四個月，香港的商品整體出口貨量按年下跌４﹒２％。同時，商品進口貨量亦下跌５
﹒６％。
另外，４月份，商品整體出口價格與進口價格按年齊升２％。今年首四個月，商品整體出口
價格和商品進口價格亦同時上升２﹒１％。（ｃｌ）
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