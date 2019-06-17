【本港經濟】４月香港商品整體出口貨量按年下跌４﹒２％

《經濟通通訊社１７日專訊》政府統計處繼較早時發表今年４月份對外商品貿易的貨值統計

數字後，今日再公布，４月份香港的商品整體出口貨量按年下跌４﹒２％。同時，商品進口貨量

亦錄得７﹒２％的跌幅。

今年首四個月，香港的商品整體出口貨量按年下跌４﹒２％。同時，商品進口貨量亦下跌５

﹒６％。

另外，４月份，商品整體出口價格與進口價格按年齊升２％。今年首四個月，商品整體出口

價格和商品進口價格亦同時上升２﹒１％。（ｃｌ）

