《再戰明天》聯儲局展開兩天議息會議，美國公布５月新屋動工

《經濟通通訊社１７日專訊》明晨（１８日），聯儲局展開為期兩天的議息會議；明晚，美

國公布５月新屋動工。



＊聯儲局展開兩天議息會議，歐洲央行總裁德拉吉出席論壇＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明午４：００ｐｍ，歐洲央行總裁德拉吉在２０１９年中

央銀行論壇上做介紹性發言、歐洲央行副總裁德金多斯參加主持第一部分議程「經濟與貨幣聯盟

２０年」（４：３０ｐｍ）、歐洲央行執委連恩參加主持該議程的小組討論（６：３０ｐｍ）、

德拉吉參加政策小組討論會（１０：００ｐｍ）。

明晨，美聯儲的聯邦公開市場委員會（ＦＯＭＣ）展開為期兩天的政策會議（至６月１９日

）。

明早９：３０ａｍ，澳洲央行公布６月貨幣政策會議的會議記錄。

明日，德國經濟部長阿爾特邁爾訪問中國（至６月２１日）。

此外，英國保守黨議員就該黨黨魁候選人進行第二輪投票。



＊美國公布５月新屋動工＊



在數據方面，明晨４：００ａｍ，美國公布４月整體資本流動和長期資本流動。

９：３０ａｍ，中國公布５月新屋價格。

５：００ｐｍ，歐元區公布５月核心消費者物價指數，年率料由１﹒３％下滑至０﹒８％。

歐元區５月消費者物價指數月率料由０﹒７％下跌至０﹒２％；年率料由１﹒７％降至１﹒３％

。歐元區４月貿易收支（經季節調整）料貿盈由１７９億歐元收窄至１６３億歐元。

８：３０ｐｍ，加拿大公布４月製造業銷售，月率料由２﹒１％回落至０﹒４％。同時，美

國公布５月建築許可，月率料由０﹒２％下滑至持平。美國５月新屋動工料維持於１２３﹒５萬

；月率料由５﹒７％降至持平。



＊中國旺旺派業績＊



在本港，明日，南華集團控股（００４１３）、南華金融（００６１９）、美聯工商舖

（００４５９）和白花油（００２３９）等開股東會。

派業績的公司有：中國旺旺（００１５１）、蒙古能源（００２７６）、文化傳信

（００３４３）和森信紙業集團（００７３１）等。（ｈｏ）

