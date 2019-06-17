《經濟通通訊社１７日專訊》萬隆控股集團（０００３０）發盈喜，預期於截至今年３月底
止財政年度錄得不少於４０００萬元的純利，去年同期則錄約１５０萬元淨虧損。集團指，業績
轉虧為盈有賴於公司股本基礎不斷加強，維持公司持續增長和業務發展，令集團收益從２０１７
╱１８財政年度約７﹒６８億元大幅增加至２０１８╱１９財政年度的超過９億元。（ｋｙ）
17/06/2019 16:39
【企業盈喜】萬隆控股料年度轉虧為盈，錄純利不少於４０００萬元
《經濟通通訊社１７日專訊》萬隆控股集團（０００３０）發盈喜，預期於截至今年３月底
止財政年度錄得不少於４０００萬元的純利，去年同期則錄約１５０萬元淨虧損。集團指，業績
轉虧為盈有賴於公司股本基礎不斷加強，維持公司持續增長和業務發展，令集團收益從２０１７
╱１８財政年度約７﹒６８億元大幅增加至２０１８╱１９財政年度的超過９億元。（ｋｙ）
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