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17/06/2019 18:28

【新股上市】飛揚集團（１９０１）明起招股，入場費２２２２元

　　《經濟通通訊社１７日專訊》中國旅遊產品及服務提供商飛揚集團（０１９０１）擬發售合
共１﹒２５億股股份，其中９０％用作國際配售股份，餘下１０％用作香港公開發售。發售價範
圍介乎每股發售股份１至１﹒１元，以每手買賣單位２０００股計，入場費約２２２２﹒１７元

　　香港公開發售將於下周二（１８日）至周五（２１日），最終發售價及配發結果將於本月
２７日公布，股份將於本月２８日開始在香港聯交所主板買賣。
　　寧興（集團）、縱橫遊控股（０８０６９）及君安物產（香港）為基石投資者，將分別以
２５００萬元、１０００萬元及５００萬元，以發售價中位數計認購２３８０﹒８萬股、
９５２﹒２萬股及４７６萬股發售股份，分別佔集團經擴大已發行股本的４﹒８％、１﹒９％及
１％（假設超額配售權未獲行使）。
　　若扣除相關開支後，假設發售價為中位數的每股股份１﹒０５元且超額配售權未獲行使，估
計上市所得款項淨額約為８７７０萬元，當中約３５％用於增加對機票供應商的預付款項及按金
；２０％用於擴展及強化銷售渠道以增加市場份額；１０％用於升級信息技術系統；１０％用作
增加於傳統媒體及新媒體的營銷力度以提高品牌知名度及認知度，及２５％用作一般營運資金及
償還銀行貸款。（ｋｙ）

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