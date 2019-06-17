《經濟通通訊社１７日專訊》臨近半年結，各大小銀行均提供港元定存優惠搶客，星展香港
今日公布，客戶以全新資金２０萬元或以上敘造６個月定存，年利率達２﹒３％，而３個月及４
個月利率分別達２﹒１５％及２﹒２５％。
另外，該行亦提供人民幣及美元定存優惠。３個月或６個月人民幣定存，可享高達２﹒１％
或２﹒４％年利率；開立３個月或６個月美元定存，年利率高達２﹒３％或２﹒３５％。
（ｃｈ）
17/06/2019 16:23
【港元利率】星展提供６個月港元定存年利率２﹒３％
《經濟通通訊社１７日專訊》臨近半年結，各大小銀行均提供港元定存優惠搶客，星展香港
今日公布，客戶以全新資金２０萬元或以上敘造６個月定存，年利率達２﹒３％，而３個月及４
個月利率分別達２﹒１５％及２﹒２５％。
另外，該行亦提供人民幣及美元定存優惠。３個月或６個月人民幣定存，可享高達２﹒１％
或２﹒４％年利率；開立３個月或６個月美元定存，年利率高達２﹒３％或２﹒３５％。
（ｃｈ）
|興證快訊17/06/2019
港股波動
|FOCUS17/06/2019
【FOCUS】慎防港淪「weak link」
|生財有道17/06/2019
《開市Good Morning》涂國彬：聯儲局6月減息機會微
|國際動態17/06/2019
沙特轟伊朗 倘受威脅回應不手軟
|香港政情15/06/2019
【移交逃犯】政府宣布暫緩修例 林鄭認工作不足令平靜社會再現矛盾紛爭(有片)
|香港政情14/06/2019
【移交逃犯】圖輯—612衝突最前線
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰