【港元利率】星展提供６個月港元定存年利率２﹒３％

《經濟通通訊社１７日專訊》臨近半年結，各大小銀行均提供港元定存優惠搶客，星展香港

今日公布，客戶以全新資金２０萬元或以上敘造６個月定存，年利率達２﹒３％，而３個月及４

個月利率分別達２﹒１５％及２﹒２５％。

另外，該行亦提供人民幣及美元定存優惠。３個月或６個月人民幣定存，可享高達２﹒１％

或２﹒４％年利率；開立３個月或６個月美元定存，年利率高達２﹒３％或２﹒３５％。

（ｃｈ）

