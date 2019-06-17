《經濟通通訊社１７日專訊》南商調高本月份港元定存利率，當中１２個月定存年利率高達
２﹒４％，３個月及６個月分別為２﹒１％及２﹒２％，所有客戶以新資金１０萬元或以上敘造
定存即可享優惠。
另外，美元定存優惠介乎２﹒３％至２﹒５％，人民幣定存優惠介乎２﹒４％至２﹒６％。
（ｃｈ）
17/06/2019 16:56
【港元利率】南商調高港元定存優惠，１２個月定存最高２﹒４％
《經濟通通訊社１７日專訊》南商調高本月份港元定存利率，當中１２個月定存年利率高達
２﹒４％，３個月及６個月分別為２﹒１％及２﹒２％，所有客戶以新資金１０萬元或以上敘造
定存即可享優惠。
另外，美元定存優惠介乎２﹒３％至２﹒５％，人民幣定存優惠介乎２﹒４％至２﹒６％。
（ｃｈ）
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