【港元利率】南商調高港元定存優惠，１２個月定存最高２﹒４％

《經濟通通訊社１７日專訊》南商調高本月份港元定存利率，當中１２個月定存年利率高達

２﹒４％，３個月及６個月分別為２﹒１％及２﹒２％，所有客戶以新資金１０萬元或以上敘造

定存即可享優惠。

另外，美元定存優惠介乎２﹒３％至２﹒５％，人民幣定存優惠介乎２﹒４％至２﹒６％。

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