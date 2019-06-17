【港元利率】招商永隆升「一點通」港元定存利率最高至２﹒４５厘

《經濟通通訊社１７日專訊》招商永隆銀行全線調高「一點通」港元定期存款利率，年利率

最高達２﹒４５厘，若起存額為５０萬元或以上至５００萬元或以上，經「一點通」敘做６個月

定期存款，年利率由２﹒１厘上調至２﹒４５厘，敘做３個月及１２個月定期存款，亦由２﹒１

厘上調至２﹒３厘，１個月定存亦由１﹒８厘升至２﹒３厘。

分行存款利率就部分調低，若起存額為５０萬元或以上至５００萬元或以上，敘做６個月定

期存款，由１﹒９厘下調至１﹒８５厘，而３個月及１２個月則分別降至１﹒７５厘及１﹒８厘

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