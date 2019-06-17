《經濟通通訊社１７日專訊》民商創科（０１６３２）發盈警，預期截至今年３月底止年度
，虧損將由上個年度的１５０﹒１萬元，擴大至不少於４２００萬元。
公司指，虧損擴大主要由於餐飲行業競爭激烈及新開設的餐廳收益較已關閉餐廳的收益減少
，導致集團收益減少；物業、廠房及設備撇銷及減值撥備，以及就已關閉及處於虧損狀態的餐廳
虧損性租賃合約計提撥備；以及業務收購之法律及專業費用增加。（ｓｋ）
17/06/2019 17:43
【企業盈警】民商創科料全年虧損將擴大至不少於４２００萬元
《經濟通通訊社１７日專訊》民商創科（０１６３２）發盈警，預期截至今年３月底止年度
，虧損將由上個年度的１５０﹒１萬元，擴大至不少於４２００萬元。
公司指，虧損擴大主要由於餐飲行業競爭激烈及新開設的餐廳收益較已關閉餐廳的收益減少
，導致集團收益減少；物業、廠房及設備撇銷及減值撥備，以及就已關閉及處於虧損狀態的餐廳
虧損性租賃合約計提撥備；以及業務收購之法律及專業費用增加。（ｓｋ）
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