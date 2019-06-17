《經濟通通訊社１７日專訊》建福集團（００４６４）發盈警，預料截至今年３月底止年度
，公司擁有人應佔虧損將較上年度有所擴大，主要由於低毛利的產品權重增加及製造成本的持續
上升導致整體毛利率受損，以及廠房和設備認可的減值虧損增加。（ｓｋ）
17/06/2019 18:04
【企業盈警】建福集團料全年虧損將較上年度擴大
《經濟通通訊社１７日專訊》建福集團（００４６４）發盈警，預料截至今年３月底止年度
，公司擁有人應佔虧損將較上年度有所擴大，主要由於低毛利的產品權重增加及製造成本的持續
上升導致整體毛利率受損，以及廠房和設備認可的減值虧損增加。（ｓｋ）
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