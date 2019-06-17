《經濟通通訊社１７日專訊》外電引述交易文件報道，全球半掛車行業的領導者中集車輛正
重新開始評估投資者對其香港上市的需求。初步招股說明書顯示，海通國際是唯一保薦人。
中集車輛上市集資所得款項將有６０％用於在美國和歐洲開設新的半掛車產品製造或裝配工
廠、約１０％用於研發新產品、１０％用於在中國、美國或歐洲進行半掛車和卡車車身製造商的
選擇性收購或戰略性投資、１０％用於償還銀行貸款，餘下１０％用於營運資金。（ｂｎ）
17/06/2019 18:34
【新股上市】傳中集車輛正重新評估香港上市需求
《經濟通通訊社１７日專訊》外電引述交易文件報道，全球半掛車行業的領導者中集車輛正
重新開始評估投資者對其香港上市的需求。初步招股說明書顯示，海通國際是唯一保薦人。
中集車輛上市集資所得款項將有６０％用於在美國和歐洲開設新的半掛車產品製造或裝配工
廠、約１０％用於研發新產品、１０％用於在中國、美國或歐洲進行半掛車和卡車車身製造商的
選擇性收購或戰略性投資、１０％用於償還銀行貸款，餘下１０％用於營運資金。（ｂｎ）
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