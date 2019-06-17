《小傳日記》買賣兩閒成交縮，議息在即難預判！

《小傳日記》本周係「議息周」，花旗國、東瀛國及米字國各央行相關開會，魚缸觀望氣氛

濃，暫二萬七關有支持，成交大幅縮水。

神州傳出降費消息，包括電費啊、手續費之類，夾夾埋埋為工商界可以節省三千億人仔，「

孖屐」今早受消息刺激並一度高開高走，最多升３８４點，但係午後升幅蒸發一大半，其中碧桂

園（０２００７）升跌２巴仙成為最差藍戰士，主要係因為佢做埋國指新貴，Ｆｕｎｄ佬又要調

整過倉位，所以沽盤都較為顯著；本地地產佬表現強勁，主要都係憧憬花旗國減息，九倉置業（

０１９９７）造好並為今日最好藍戰士。

恆生指數重返十天線，收報２７２２７點，升１０８點或近半巴仙，主板成交６６９億銀跌

兩成一，為一個半月以來單日成交新低；國企指數收報１０４２８點，微升８點。

Ａ場今日表都係表現牛皮，上證收報２８８７點，升５點；深證指數收報８７８０點，跌

２９點或近半巴仙。兩市成交額３３５７﹒０８億銀人仔。

睇睇大隻藍戰士，大象（００００５）今日表現企穩，升逾半巴仙，收報６４﹒２銀，神州

巨頭阿里巴巴計劃股份一拆八，預備為來港上市鋪路，生發發（００３８８）炒高逾１巴仙，報

２６３﹒８銀。ＱＱ（００７００）表現牛皮，全日跌不足半巴仙，收報３２９銀。中移動

（００９４１）同樣無聲氣，跌亳半子，收報６８﹒１５銀；ＡＩＡ（０１２９９）今日反彈近

２巴仙，收報７５﹒２銀。



＊憧憬會減息磚頭佬得益，倫交所首掛華泰好有價＊



香江磚頭佬今日跟「孖屐」反彈，因為大家都憧憬美聯儲開展減息周期，一眾地產佬又再度

落鑊，新地（０００１６）升近１巴仙，報１２７銀。新世界（０００１７）升２巴仙，報１１

﹒７４銀。信和置業（０００８３）及太地（０１９７２）分別揚約２巴仙，前者報１２﹒８銀

，後者則報３２﹒２５銀。九倉置業走高３巴仙，報５３﹒４５銀。

券商佬今日走勢不一，華泰六八八六（０６８８６）因為係倫敦交易所上市，意味「滬倫通

」正式開啟，同時佢更係首隻「Ａ＋Ｈ＋Ｇ」嘅股份，消息刺激股價升近２巴仙，報

１１﹒７６銀。其他中資券商則榮辱互見，中金（０３９０８）升兩格，報１４﹒５６銀。廣發

証券（０１７７６）走低２巴仙，報８﹒５４銀。招商證券（０６０９９）跌１巴仙，報

９﹒１銀。



＊油價又彈高油佬升勢好，Ａ場藥佬升香江齊和應＊



中東局勢緊張，主要因為有油輪受襲，油價又走高，帶動埋油相關大佬普遍向上，中海油（

００８８３）升逾１巴仙，報１２﹒５２銀。中石油（００８５７）微升一格，報４﹒２８銀。

中石化（００３８６）跌兩格，報５﹒０７銀。中海油服（０２８８３）彈高逾１巴仙，報７﹒

１銀。

祖國Ａ場藥佬造好，帶動香江藥佬同樣彈高，上個禮拜交銀國際話建議長線投資者可以掃小

小大隻嘅藥股，石藥（０１０９３）同埋國藥（０１０９９）分別走高約１巴仙，分別報

１１﹒５６銀及２７﹒８銀。中生製藥（０１１７７）因為附屬公司有新藥鑊藥品註冊，股價揚

近２巴仙，報７﹒２２銀。平安好醫生（０１８３３）彈高３巴仙，報３４﹒４銀。翰森製藥（

０３６９２）上市翌日開始現回吐，股價瀉一成，報１７﹒５８銀。



＊國貨今換馬碧桂園麻麻，阿里一拆八仔囡齊受壓＊



恆生指數公司之前決定，要喺國貨佬指數入面換馬，「五出五入」，不過今日換馬第一日佢

哋表現都麻麻。有份可以加入國貨佬行列嘅安踏（０２０２０）跣低逾３巴仙，報４９﹒６銀；

龍湖（００９６０）就跟隨內房佬跣低近３巴仙，報２９﹒２元；碧桂園（０２００７）同時跟

住跣低逾２巴仙，報１１﹒２２銀。畀人剔除嘅國航（００７５３）縮水近３巴仙，報７﹒１１

銀；廣發証券亦剎車逾２巴仙，報８﹒５４銀；長汽（０２３３３）軟逾１巴仙，報５﹒４４銀

。

有缸邊消息話，阿里巴巴之前向花旗國證監會交咗份文件，建議將股份１拆８，為咗未來籌

錢提高靈活性喎，坊間就相信今次拆細係為咗嚟香江上市做準備，拆完之後股價約近

１９﹒７６２５美金，即係約１５８﹒１港銀，消息返而拖累阿里同系仔囡受壓，高鑫零售

（０６８０８）插水近３巴仙，報６﹒８８銀；阿里影業（０１０６０）撻低逾１巴仙，報

１﹒６１銀；擎天軟件（０１２９７）亦跣低近１巴仙，報２﹒３３銀；雲鋒金融

（００３７６）縮水近半巴仙，報４﹒２２銀；阿里健康（００２４１）就無乜表現無升跌，報

７﹒１５銀。請請！



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