《真知灼見－溫灼培》不能忽視英國硬脫歐風險

《真知灼見》本周聯儲局議息，結果將於周四（２０日）本港時間凌晨２：００公布。按市

場估計，本周聯儲局減息機會少於三成，要到７月底的議息會減息機會才達至近八成。所以本周

重點料不在聯儲局，而在英國。本周二至周四（１８日至２０日），一連三天，英國保首黨的

３１３位議員將繼續就黨魁人選作投票。上周在首輪投票中，主張「硬脫歐」的約翰遜先拔頭籌

遙遙領先任何候選人。約翰遜愈大機會問鼎保守黨黨魁（首相），英國「硬脫歐」的機會便愈高

，英鎊跌的壓力料愈重。



＊英國若硬脫歐將拖垮資產價格＊



對於中美元首能否趁本月底Ｇ２０大會機會達成協議，當中成敗機會率，及其對環球投資市

場所可能帶來的衝擊，相信大家也心裡有數。但筆者覺得很多投資者卻忽略了英國倘「硬脫歐」

對全球投資市場所可能帶來的衝擊。英國如「硬脫歐」，倫敦還能保其金融中心地位嗎？北愛爾

蘭及蘇格蘭會「脫英」嗎？這一系列問題相信足以拖垮英資產價格。由於過去英資產均是不少投

資者的致愛，如其價格一旦大跌，對全球衝擊之大可想而知。到時提防資金轉向美元及日圓避險

。



＊約翰遜答應明晚出席媒體辯論＊



回觀歐元，往後歐元匯價料將被英國的「脫歐」進程牽著走。英國愈大機會「硬脫歐」，料

英鎊跌歐元跌。英國愈大機會保留在歐盟單一市場內，料英鎊升歐元升。英國「硬脫歐」，英經

濟固然重傷。但英國的離去或會觸發歐盟國家「脫歐」的回響，從而增加歐盟瓦解危機，這可不

利於歐元。視乎本周約翰遜選情，如氣勢無兩提防歐元周內或要下試１﹒１１５美元。最後值得

留意，據了解，約翰遜已接受了英國廣播公司邀請，於本周二（１８日）晚就「脫歐」舉行辯論

。約翰遜屆時表現料影響其問鼎英國保守黨魁的機會率，建議大家密切留意。

《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

