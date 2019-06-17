《經濟通通訊社１７日專訊》《信報》報道，積金局為鼓勵業界為打工仔開發累積財富及提
取退休儲蓄兩個階段的退休投資方案，年初設立「投資解決方案實驗室」，並希望業界可於明年
初推出方案。
報道引述消息指，積金局與業界組成的工作小組早前開會，特別著眼在退休後投資的議題上
。
據悉，會議未有詳細討論具體的投資方案，積金局主要講述希望投資方案能符合的基本原則
，包括簡單易明、具透明度、投資收費低、風險回報適當及能夠跑贏通脹等。（ｈｌ）
17/06/2019 09:27
【強積金】報道指積金局與業界開會，冀新退休投資方案明年初出台
《經濟通通訊社１７日專訊》《信報》報道，積金局為鼓勵業界為打工仔開發累積財富及提
取退休儲蓄兩個階段的退休投資方案，年初設立「投資解決方案實驗室」，並希望業界可於明年
初推出方案。
報道引述消息指，積金局與業界組成的工作小組早前開會，特別著眼在退休後投資的議題上
。
據悉，會議未有詳細討論具體的投資方案，積金局主要講述希望投資方案能符合的基本原則
，包括簡單易明、具透明度、投資收費低、風險回報適當及能夠跑贏通脹等。（ｈｌ）
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