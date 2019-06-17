《豐碩成果－盧穗欣》亞洲高收益債需求殷切

《豐碩成果》貿易戰繼續僵持不下，令市場對經濟前景的憂慮加深。世界銀行已削減今年全

球增長預期，原因是貿易戰令貿易增速放緩及投資減少。美國聯儲局主席鮑威爾表示，將以合適

方法應對中美貿易戰，暗示有可能減息，導致美國１０年期國債孳息率進一步下跌，失守

２﹒１０％水平。

今年年初市場對美國利率的預期由加息轉為橫行，直至最近有更多聲音支持減息。東亞聯豐

投資定息投資部首席投資總監曾倩雯認為，目前通脹壓力低，美國聯儲局表明今年不會加息，並

將於９月暫停縮表，代表債市流動性將會維持，利率環境有利亞洲美元債券市場的發展，當中以

亞洲高收益債券更值得看好。



＊市場吸納量龐大＊



事實上，不明朗因素困擾環球市場，加上利率預期轉向，令亞洲高收益債券成為資金避難所

。今年亞洲企業債券市場十分活躍，根據媒體引述Ｄｅａｌｏｇｉｃ的數據，今年首５個月亞洲

企業（日本除外）發行的Ｇ３貨幣債券總額達１２５８億美元，是自１９９５年以來的第二高；

發債總數達２７２宗，較去年同期增加１８％；發債規模最大的十家，以中國企業佔大多數，反

映市場吸納量龐大，投資對該資產類別的需求殷切。

無可否認，美國暫停加息令亞洲高收益債券再度突顯其吸引力，以ＩＣＥ美銀美林亞洲美元

高收益企業指數為例，目前到期孳息率平均接近８％，若挑選信貸質素較佳，信貸評級為ＢＢ或

ＢＢ－左右的債券，到期孳息率一般介乎６－７％水平。從估值角度，亞洲高收益債券仍然較美

國高收益債券及其他新興市場高收益債券吸引。



＊繼續持有高收益內房債＊



鑒於中美貿易戰處於拉鋸狀態，我們預期市場會繼續波動，不過亞洲高收益債券的影響相對

較小，原因是科技或以美國市場為主的企業的份額不足２％。投資策略上，我們偏向防守性，分

散投資於中國、印尼、印度、菲律賓及馬來西亞等地。另一方面，我們對中國高收益房地產債券

的看法仍然樂觀，理由是今年大部分發行人已成功再融資，企業保持良好的流動性，因此我們會

繼續持有相關債券。《東亞聯豐投資董事總經理 盧穗欣》

