美議息前夕港股漲１０８收２７２２７廿天線得復失，成交６６９億

《經濟通通訊社１７日專訊》美國聯儲局將於本周二（１８日）及本周三（１９日）議息，

市場憧憬局方會後聲明會暗示今年餘下時間減息，加上中央正積極降費，預計全年將減負

３０００億人幣，港股今早受刺激回勇高開１３４點，及後在減息憧憬下，本地地產股領漲，恆

指最多曾升３８４點，高見２７５０３，重上廿天線（約２７２７６點）。

之後港股曾維持逾３００點升幅一段時間，可惜在Ａ股回軟下，恆指漲幅收窄。午後在本地

地產股繼續支持下，港股曾回升至近２００點升幅，惟Ａ股表現未如理想，最終港股在漲幅反覆

收窄下，以全日最低位收市，報２７２２７點，升１０８點或０﹒４％，未能收復廿天線。主板

成交６６９億元，較上日減少２１﹒３％。國企指數報１０４２８，升８點或０﹒０８％。

上證收報２８８７，升５點或０﹒２％。深成指收報８７８０，跌２９點或０﹒３３％，兩

市成交３３５７億元人民幣。

重磅股普遍向上，匯控（００００５）遭高盛微降目標至７９元，三連跌兼三連陰後，今日

收升０﹒６３％，報６４﹒２０元；港交所（００３８８）跟升１﹒３１％，報２６３﹒８元；

騰訊（００７００）獲野村維持買入評級，目標價繼續看４３２元，半日收跌０﹒３％，報

３２９元；友邦（０１２９９）急升１﹒９％，報７５﹒２元；中移動（００９４１）微跌

０﹒２２％，報６８﹒１５元。

中國金控（００８７５）收市前有一手以６元２０００股的買盤成交，該股收市飆升

４３２﹒１１％，報５﹒８元，是全日升幅最大個股。標準資源（０００９１）挫２０％，報

０﹒１２元，為跌幅最大個股。



＊地產股領漲藍籌三甲，碧桂園首納國指領跌藍籌＊



市場憧憬聯儲局於本周將進行的議息會議中再次「放鴿」，本地地產股等收息股有追捧。九

置（０１９９７）漲２﹒９９％，報５３﹒４５元；信置（０００８３）走高２﹒４％，報

１２﹒８元；新世界（０００１７）升２﹒０９％，報１１﹒７４元，皆為三大升幅藍籌。新地

（０００１６）微升０﹒８７％，報１２７元。恆地（０００１２）無升跌，報４０﹒３元。

內房股逆市向下，碧桂園（０２００７）成國指新貴，惟收跌２﹒０９％，報１１﹒２２元

，為表現最差藍籌；龍湖（００９６０）走低２﹒８３％，報２９﹒２元；合景泰富

（０１８１３）挫２﹒６３％，報７﹒７６元；富力（０２７７７）跌２﹒１％，報１３﹒９８

元；世房（００８１３）跟跌１﹒３％，報２２﹒７５元；龍光（０３３８０）軟０﹒９６％，

報１２﹒４元。

個別醫藥股受利好消息刺激，復藥（０２１９６）旗下用於治療復發性、難治性、轉移性乳

腺癌的新藥，獲美國藥監局快速通道審評認證，今日反彈２﹒７６％，報２２﹒３元。中生製藥

（０１１７７）抗真菌藥「注射用醋酸卡泊芬淨」則獲國家藥監局註冊批件，收升１﹒６９％，

報７﹒２２元。其他醫藥股則跟隨Ａ股走高，藥明康德（０２３５９）走高１﹒５５％，報

６４﹒８元；國藥（０１０９９）跟升１﹒２８％，報２７﹒６５元；石藥（０１０９３）高

１﹒０５％，報１１﹒５６元。



＊油價續升中資航空股齊跌，花旗富瑞唱好東風漲＊



國際油價持續受阿曼灣油輪遇襲事件影響走高，中資航空股因而回軟。國航（００７５３）

被剔除國指首日，收跌２﹒６％，報７﹒１１元；東航（００６７０）獲准非公開發行最多

１３﹒９４億股Ａ股，惟走低２﹒５１％，報４﹒２８元；南航（０１０５５）挫１﹒５７％，

報５元；國泰（００２９３）則走高１﹒０９％，報１１﹒０８元。

發改委今日指要加快汽車由限購轉向引導使用，加上花旗又指，在中國汽車排放標準切換前

，料企業會降價銷售減庫存，故有正面反應，而富瑞亦指，上月汽車銷量出現復甦，對本月零售

增長看法正面，汽車股普遍走高。東風（００４８９）走高１﹒６６％，報６﹒１３元，是表現

最好國指股；廣汽（０２２３８）漲１﹒４２％，報７﹒１２元；吉利（００１７５）升

１﹒３２％，報１２﹒３２元；比亞迪（０１２１１）跟升０﹒５５％，報４５﹒６元。

中金今日發報告表示，阿曼灣油輪遇襲事件短期可能帶動油輪運價上漲，短期貨量將會上升

，同時也對航線造成擾動，暫時性減少有效運力供給，三桶油今日普遍向上。中海油

（００８８３）漲１﹒４６％，報１２﹒５２元；中海油服（０２８８３）升１﹒２８％，報

７﹒１元；中石油（００８５７）微升０﹒２３％，報４﹒２８元；中石化（００３８６）則倒

跌０﹒３９％，報５﹒０７元。（ａｌ）

