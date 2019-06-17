【移交逃犯】政府暫緩修例，林鄭認工作不足令平靜社會再現矛盾

《經濟通通訊社１７日專訊》政府將《逃犯條例》修訂草案直上大會，惹起大批市民激烈反

對。市民連日來聚集在金鐘集會反對修例，結果演變成大型的警民衝突，導致８１名示威者受傷

送院，警方方面則有２２人受傷。經過多日的擾攘，今日政府終宣布暫緩修例。



＊拒承諾不在本屆立法會會期內重提，料年底前不會再交立會＊



政府今午突然公布行政長官林鄭月娥於下３時見記者。林鄭月娥於記者會上宣布，將收回提

交與立法會的恢復二讀預告，直至完成溝通解說和諮詢，整合意見後，向立法會保安事務委員會

匯報，以及徵詢議員意見，才會決定下一步工作，強調政府現未有為收集意見設下任何期限。

她表示考慮到，台灣方面多次公開、清楚表示，絕不會接受，在特區政府建議的安排下，要

求移交陳同佳。所以當局認為，條例草案在今個立法年度通過的逼切性，或許已經不復存在。惟

她拒絕承諾不會在本屆立法會會期內重提，僅表示相信在今年年底前，難以完成前述的解說和諮

詢工作，並完成報告。

對於台灣早已明言不會接受修例，何以政府現時才認為沒逼切性。林鄭回應指，台灣、國際

、本地社會，過去一段時間發表了意見。然而，整個過程不是每聽到一個意見，就大幅改政府政

策；又指可以看看律師公會的聲明。重申會以開放態度溝通，聽不同意見，沒有前設逼人接受。



＊強調修例由本港提出，初心好但工作不足＊



她不斷強調，修例是她和她的管治團隊提出，原為處理台灣殺人案、堵塞現行條例漏洞，初

心良好，是源於對於香港的熱愛，以及對於香港人的關心，但承認由於工作上的不足和種種原因

，令這兩年來相對平靜的香港社會，再次出現很大的矛盾和紛爭。她指，已經盡了最大努力向各

界解釋內容，亦承認明顯溝通解說不足。

她指，社會意見各走極端，有旗幟鮮明，希望透過暫緩修例，再聽社會各方意見，努力縮窄

分歧。她表示作為負責任的政府，要找方法去避免再現衝突。她指建制派議員亦籲政府要「停一

停、諗一諗」，避免對社會造成有更大衝擊。早前有指政府認為是次反修例是外國策動的顏色革

命，林鄭則澄清沒有作過這個決定。



＊拒下台稱望可用公僕經驗繼續服務香港＊



由６月９日遊行示威人數創新高，至６月１２日示威抗議演變成大型的警民流血衝突。林鄭

月娥今日方公開露面，由於政府示威後仍堅持修例，及至１２日的衝突後立場仍未有變，林鄭被

問是否誤判形勢，更７次被記者追問會否問責下台，她只回應作為４０年多公僕，希望可以繼續

用其經驗去服務香港。

《逃犯條例》修訂爭議由今年年初開始一直持續，政府一直屬意在６月１２日將草案恢復二

讀，當日大批市民前往金鐘示威抗議，更演變成大型的警民衝突，當日警方多次在立法會及政總

附近施放催淚彈，又發射布袋彈及橡膠子彈，導致８１名示威者受傷送院，其中７名傷者仍需留

醫；警方方面則有２２人受傷。（ｆｗ）（ｚｚ）

