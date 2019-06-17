【移交逃犯】黃之鋒刑滿釋放，承諾與港人並肩抗爭

《經濟通通訊社１７日專訊》香港眾志秘書長黃之鋒在佔旺案中因藐視法庭而被判監２個月

，今早於荔枝角收押所刑滿獲釋。黃之鋒表示，遺憾在囚時間內錯過兩次有關反對《逃犯條例》

的大型抗爭行動，他表示自己將會在今天開始與港人並肩作戰，希望未來幾星期繼續抗爭，要求

全面撤回修例及特首林鄭月娥下台。（ｈｍ）（ｚｚ）

