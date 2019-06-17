《每周華語－黃溢華》主席牛一：匈牙利扭計骰、歐美日與專利

《每周華語》剛過的周六（６月１５日）乃習主席「牛一」大日子。他身在吉爾吉斯與俄普

京及多國領導人開會。「老友記」普京為他準備了生日蛋糕、俄著名雪糕及其他小食。此外，由

相片看，小型慶祝會在郊外下午樹蔭之下舉行，習主席、普京及一眾老友都表現甚歡也。６月╱

７月對習主席乃多事之秋！習主席６月１５日「牛一」步入６６歲，是日香港特首卻忙於解話及

拆下「政治炸彈」，且６月底習主席又要去日本Ｇ２０：與特朗普見面？不見面？仍未見有定論

！



匈牙利工程師（Ｅｒｎｏ Ｒｕｂｉｋ，１９４４）幾十年前發明了「扭計骰」：鬥智、鬥

力、鬥快多變真好玩，此一玩具便宜很快風行全球。今天大人小孩上網打機，電競科技使不少實

體玩具及相關比賽失去吸引力，但扭計骰１９７０年代起至今仍存在，即使熱潮已過，但扭計骰

的設計衍生很多商品、商機。設計者並無申請專利，因而無產品╱設計大賣而致富。１９８０年

代，匈牙利仍是前蘇聯的一員，專利概念可能不被重視。如果扭計骰在歐美日等地發明╱設計，

相信設計者很大機會有全球專利申請。一旦大賣，收入豐厚。音響企業「Ｄｏｌｂｙ

Ｌａｂｏｒａｔｏｒｉｅｓ」立體聲也有全球專利，半世紀全球收專利費，為企業╱設計者帶來

巨大再投資的資金來源。不久前匈牙利首都有撞船意外，涉及的觀光船正好是前蘇聯的產品。共

產世界，對專利及知識產權不太重視，因而與歐美日接軌有困難。



國家興亡、擁有人才極為重要！日本１８９５年及１９０５年打贏大清及沙俄，得大量賠款

。當時日本利用不少賠款送高材生出國留學。由文科、理科、軍工及不少技術學科之精英都放洋

學習，提高全國的科研及文化水平。可惜明治維新並未為日本帶向和平，卻是走往大戰、大敗之

終局。當然，明治維新今年１５０年，１９４５年大敗乃事實，但日本近一個半世紀，基本科研

、專利申請、知識產權都於亞洲領先。新中國並未及時加入科研╱專利快車，近廿年起步，真的

慢了一點。近一年多的中美談判，已深入涉及知識產權的「處理」，使兩國的經貿談判多了很多

困難。華為５Ｇ產業擁有不少專利，執行生財，亦見好事。中國由世界「工廠」轉往高檔次科技

科研產業，亦不可能十年廿年便成功，且又要與世界接軌、安排法規，相信與歐美日等國產生新

的談判課題。鬥科研╱科技的創新、商業化及專利，乃一長期投入，由國家、企業甚而大學各科

研單位都要參與。國際貿易少不了專利╱知識產權的事業，中國往世界市場走，必須全面投入此

一範疇。１９７４年匈牙利人發明了扭計骰無申請專利，吃了大虧，而高昆的光纖也無申請專利

，想是一時大意。從生意角度看，申請專利有其必要性，可使投資者安心，投入資金生產及再發

展衍生更多相關科研、科技產品與市場。



日本作家夏目漱石（１８６７－１９１６）名著《我是貓》本是兩篇文章，但因為反應極好

，後作者把「文章」擴展成為一本小說。他的漢詩也甚好，水平極高。日俄╱日清大勝之後，亞

洲均勢傾向日本。一次世界大戰之後，１９１９╱１９３９的廿年，全球起了均勢大變化，且有

１９２９年的華爾街股災，引發了金融危機，衍生了納粹德國的快速形成。一百多年前物理、化

學甚而生物學起了巨大的突破，因而有今天的新一代科研╱科技產業，且不斷有科研更生，產生

更多產業！例如人工智能及生物科技。正因為有更多產業，亦衍生專利╱知識產權的更大需求。

中國往全球走，售賣高科研產品，找合作夥伴，必須要在專利、知識產權與歐美日等重要大國在

這領域接軌。中美談判未有真正協議，知識產權╱專利法規正是雙方均未達共識的主要議題。



二次大戰前後，世界地緣格局大不同。新中國與前蘇聯一度乃「好朋友」，此期間毛主席自

１９５０年至１９７０年的廿年力抗美帝國，但１９７０╱１９７８年，幾代中國領導人又轉往

與美帝國為戰略朋友。毛主席及一眾領導人之決策改變了新中國的發展軌道！今又面對與美國談

判：戰略重新分割╱安排，中美戰略合作４０多年，６月底前後習特會談否？將會是一重要的中

美戰略發展「分水嶺」！特朗普話見面否「不重要」但壓根兒不會是一件小事情。



各位，細葉榕生長由小到大，花幾十年甚而上百年之久。氣根往下生長，有好的泥土╱養份

，氣根深入泥土會成長為粗大的樹幹，久而久之，細葉榕便生長為巨大的樹木生命體。很多的氣

根－－多樣性－－總可找到有好養份的泥土。中國的發展也一樣，推動多樣性的產業才真正有利

中國的中長線發展。只靠自身本土市場，不往全球走，中國終也失衡。因而中國與主要經貿夥伴

必須建立有長久好的關係，戰略平衡極為重要。



５０年前中國一窮二白，今天中國的一切得來不易，因而中美談判比４０多５０年前更為困

難！簡言之，目下美國於全球爭取戰略主導，其主要目標之一正是中國。中美談判戰略取勝對美

國極為重要。



宏觀角度看，主要國家近大半年對中國加大了戰略圍攻。經貿以外，各國面對巨大的財赤及

自身困局，都全力找更多生存空間。美特朗普近年對全球步步進迫，為美國及自身大選爭取最大

的利益。中國成為美國主要的目標不難理解。可惜中國自身困難也很多，不能對美有大讓步。習

主席６月底不親自參與Ｇ２０會議機會存在：全球金融市場下半年形勢會更差。



《資深市場人士 黃溢華》

