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17/06/2019 11:21

【移交逃犯】部分留守夏慤道示威者轉至立會示威區，夏慤道現重開

　　《經濟通通訊社１７日專訊》民陣昨（１６日）發起反修例黑衣大遊行，大會宣布近２００
萬人參與，警方指高峰期有３３﹒８萬人以原定路線遊行。民間發起今日罷工罷市罷課，雖然大
多數遊行市民已於昨晚離開，但至今早６時許，夏慤道則仍有逾百人留守。
　　至早上十時許，在金鐘夏慤道的示威者商討後，大部份人開始轉移至立法會示威區及添美道
的行人路繼續集會，並陸續執拾物資，及清理在夏慤道的垃圾。夏慤道恢復通車。（ｃｗ）（ｚ
ｚ）

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