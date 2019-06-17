《經濟通通訊社１７日專訊》民陣昨（１６日）發起反修例黑衣大遊行，大會宣布近２００
萬人參與，警方指高峰期有３３﹒８萬人以原定路線遊行。民間發起今日罷工罷市罷課，雖然大
多數遊行市民已於昨晚離開，但至今早６時許，夏慤道則仍有逾百人留守。
至早上十時許，在金鐘夏慤道的示威者商討後，大部份人開始轉移至立法會示威區及添美道
的行人路繼續集會，並陸續執拾物資，及清理在夏慤道的垃圾。夏慤道恢復通車。（ｃｗ）（ｚ
ｚ）
17/06/2019 11:21
【移交逃犯】部分留守夏慤道示威者轉至立會示威區，夏慤道現重開
《經濟通通訊社１７日專訊》民陣昨（１６日）發起反修例黑衣大遊行，大會宣布近２００
萬人參與，警方指高峰期有３３﹒８萬人以原定路線遊行。民間發起今日罷工罷市罷課，雖然大
多數遊行市民已於昨晚離開，但至今早６時許，夏慤道則仍有逾百人留守。
至早上十時許，在金鐘夏慤道的示威者商討後，大部份人開始轉移至立法會示威區及添美道
的行人路繼續集會，並陸續執拾物資，及清理在夏慤道的垃圾。夏慤道恢復通車。（ｃｗ）（ｚ
ｚ）
|國際動態17/06/2019
沙特轟伊朗 倘受威脅回應不手軟
|香港政情15/06/2019
【移交逃犯】政府宣布暫緩修例 林鄭認工作不足令平靜社會再現矛盾紛爭(有片)
|香港政情14/06/2019
【移交逃犯】圖輯—612衝突最前線
|樓市「胡」言14/06/2019
御半山II – 邊款單位景觀最煞食？
|生財有道14/06/2019
【嚟緊炒D乜】特步業務發展轉趨積極兼具復甦概念 短期博升一成
|生財有道14/06/2019
【東亞盈警】專家：東亞現價勿買入 待新管理層上場扭轉困局
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰