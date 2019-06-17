【香港政情】周庭代表律師指選舉主任無權拒絕已簽確認書的人參選

《經濟通通訊社１７日專訊》香港眾志常委周庭去年初，遭選舉主任指香港眾志的理念與《

基本法》牴觸，故取消周庭參選立法會港島區補選資格。周庭其後提出選舉呈請，案件今、明（

１８日）兩天在高等法院開審。

代表周庭的資深大律師石永泰在庭上表示，《立法會條例》第４０（２）條只規定立法會候

選人須簽署擁護《基本法》和效忠香港特別行政區的聲明，卻無規定候選人必須同意或服從聲明

的內容，只有當候選人無簽署聲明，選舉主任才有權取消參選資格。

石永泰指出，選舉主任無權拒絕接納參選人簽署的確認書，亦無權在無給予機會回應下，取

消參選人資格。若選舉主任有權只憑香港眾志的理念而取消周庭的參選資格，或會引發寒蟬效應

。

他又指，《基本法》第１０４條列明，立法會議員就職時須宣誓擁護《基本法》和效忠香港

特區，這項憲制要求卻不能延伸至選舉過程中。

法庭不能多設一重關卡，將相關憲制要求加諸立法會候選人身上，即使候選人在競選過程中

並非真誠擁護《基本法》和效忠香港特區，也可能在就職宣誓前因政治游說等原因改變其態度。

故選舉主任在無給予機會周庭回應下取消她的參選人資格，是屬於程序錯漏。

周庭今早開庭前強調，現時無意角逐議席，今次訴訟非為個人政治前途。（ｈｍ）（ｚｚ）

