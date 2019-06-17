【移交逃犯】民主派議員與反修例人士前往特首辦，要求與林鄭對話

《經濟通通訊社１７日專訊》大批在立法會示威區集會的示威者，在下午３時半前往特首辦

，要求與特首林鄭月娥對話，民主派立法會議員區諾軒、朱凱廸及范國威亦在隊頭帶領。

示威者手持「反送中」的標語，沿途高叫口號，他們促請林鄭月娥下台、撤回修例及撤回「

暴動」的定性。特首辦外架起鐵馬陣，大批警員在場戒備。（ｃｗ）（ｚｚ）

