【移交逃犯】醫學界陳沛然接舉報公院系統有專用頁供警查病人資料

《經濟通通訊社１７日專訊》上周三（１２日）反修例集會演變成大型的警民衝突。警方多

次在立法會及政總附近施放催淚彈，又發射布袋彈及橡膠子彈，多名示威者受傷。警務處處長盧

偉聰承認警方有到醫院拘捕受傷的示威者。

醫學界立法會議員陳沛然今日召開記者會表示，收到不止一間公立醫院職員向他舉報，受傷

示威者在醫院求診時，醫院電腦在毋須登入的情況下，出現一個寫有「Ｆｏｒ Ｐｏｌｉｃｅ」

（警方專用）的版面，當中列出在立法會外受傷病人的個人資料。只要有人能在電腦內輸入日期

，就可以列出一張清單，當中包含病人姓名、身份證號碼、電話號碼、性別，以及為何入院等資

料。

陳沛然指，有關系統是為處理大型災難事故，懷疑是由醫管局資訊科技部設計。而醫管局日

前指示前線，要將金鐘衝突列入系統。他直斥紀錄參與群眾活動等資料，絕非以臨床需要為基礎

，也沒有必要。

他要求醫管局交代事件，關注醫管局日前指有關系統已經沿用多年，質疑是否代表資料外洩

的情況一直存在。他亦呼籲前線人員，不要標籤求診傷者是因金鐘衝突而受傷，又籲市民不需害

怕到急症室求診，因即使不透露受傷詳情，同事都會盡力救冶。

陳沛然指出，當初看到警方於公立醫院內拘捕示威者的事後，一直想不通，為何有示威者求

診後很短時間就被捕，最初懷疑是前線醫護人員的問題，其後醫管局發聲明後，有部分前線醫護

人員非常憤怒，遂向他求助，希望對外公開事件。（ｃｗ）（ｚｚ）

