《經濟通通訊社１７日專訊》上千示威者在下午３時半由立法會示威區前往特首辦，要求與
特首林鄭月娥對話，民主派立法會議員區諾軒、朱凱廸及范國威亦在隊頭帶領。由於人數眾多，
不少示威者走出龍和道行車線，未見警員阻止。至下午４時５０分左右，龍和道已被示威者重新
佔領。
據悉，今日特首不在特首辦辦公。（ｃｗ）（ｚｚ）
17/06/2019 17:04
【移交逃犯】上千人包圍特首辦要求與林鄭對話，重佔龍和道全線
《經濟通通訊社１７日專訊》上千示威者在下午３時半由立法會示威區前往特首辦，要求與
特首林鄭月娥對話，民主派立法會議員區諾軒、朱凱廸及范國威亦在隊頭帶領。由於人數眾多，
不少示威者走出龍和道行車線，未見警員阻止。至下午４時５０分左右，龍和道已被示威者重新
佔領。
據悉，今日特首不在特首辦辦公。（ｃｗ）（ｚｚ）
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