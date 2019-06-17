《地產人眼－黃漢成》銷售業界的奧斯卡，勇奪殊榮實力盡顯

《地產人眼》傑出推銷員獎（ＤＳＡ）向來被譽為銷售業界的奧斯卡，旨在對出色的推銷員

給予嘉許，我們公司每年都會派員工出賽，並投放大量資源為參賽員工在口才、銷售技巧、儀容

裝扮等提供全方位培訓，今屆ＤＳＡ比賽，我們公司有１４位前線同事獲獎，成績冠絕全行，而

其中一位精英更榮獲最後五強殊榮，足證同事們實力超群、表現出色，筆者在此再一次送上衷心

的祝賀。



ＤＳＡ於上世紀５０年代發源於美國，現已成為推銷員至高榮譽的標準，筆者向來極鼓勵員

工參加比賽，「傑出推銷員」之殊榮除了能提升代理的知名度及認受性外，參賽前的培訓演練，

亦是一個上佳的學習機會，參賽員工除了得到專人指導外，公司主管及過往得獎者亦會面授機宜

，逐一改善參賽者的缺點和毛病，經過數個月的密集培訓，參賽同事都仿如脫胎換骨、判若兩人

，而過往的得獎同事，不少在業績上都有明顯的提升，足見「傑出推銷員」絕對不是浪得虛名。



要成功推銷商品，商品知識及技巧固然重要，但更重要的是有一顆上進、追求卓越的心，不

少入行多年的地產代理自恃經驗豐富，工作便開始流於馬虎苟且，甚至抗拒學習新事物、新科技

，結果業績不進則退，最終被行業淘汰；其實世界不斷在變，新知識每天湧現，終身學習是競爭

世界裏的生存之道，筆者近日亦報讀一些關於國內稅務及法規的課程，好能應對未來融入大灣區

的需要，現今資訊高度透明流通，地產代理間的競爭更形激烈，稍有鬆懈便會馬上墮於人後，唯

有不斷進修學習，為自己不停增值，方能脫穎而出，成就超卓人生。

《美聯工商舖行政總裁╱地產代理管理協會會長 黃漢成》

