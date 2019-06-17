《鍾之日記》貿戰預期遭淡化，魚缸終止三連跌

《鍾之日記》６月１７日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：升。



中美貿易戰前景未明，美方繼續淡化中美在Ｇ２０峰會達成貿易協議的預期。美國總統特朗

普表示，中國國家主席習近平是否出席本月底舉行的Ｇ２０峰會都沒有大關係，相信無論如何兩

國都會達成貿易協議。而美國商務部長羅斯更指若特朗普有機會與習近平舉行會談，兩人最多可

能同意積極地恢復談判、確定新的談判基本規則，及有關詳細的技術性談判於何時重啟的日程安

排，又再指倘中美貿易戰談判未能達成協議，特朗普會對於再向中國貨品加徵關稅，感到「非常

高興」（Ｐｅｒｆｅｃｔｌｙ Ｈａｐｐｙ）。

美國貿易代表辦公室今日起至２５日，就再加中國加徵關稅，舉行為期７天的公眾聽證會，

Ｎｅｗ Ｂａｌａｎｃｅ等多間美企上書反對。



＊港股終止３連跌＊



港股今日終止３連跌。美國聯儲局將於本周二及三（１８日－１９日）議息，市場憧憬局方

會後聲明會暗示今年餘下時間減息，港股今早受刺激回勇高開１３４點，在減息憧憬下，本地地

產股領漲，恆指最多曾升３８４點，惟其後升幅逐步收細，全日收市時，恆指升１０８﹒８１點

至２７２２７﹒１６點，成交金額約６６９﹒０２億元。



＊Ａ場縮量升＊



人民銀行繼續對市場釋放流動性，惟上周五（１４日）收盤後公布的重磅經濟數據都差過預

期，加上美國續放風淡化中美在Ｇ２０峰會達成貿易協議的預期。市場入市意欲平平，滬深股市

全日維持好淡角力，滬綜指早盤雖一度短暫重上２９００點關，但其後表現一直反覆，收市升

０﹒２％，報２８８７﹒６２點。交投進一步萎靡，兩市全日成交只有３３５７億人民幣，按日

大減超過２５％。外資則錄得輕微流入，全日通過陸股通淨買入５﹒０７億人幣Ａ股。



＊內地加快汽車由限購轉向引導使用，車股借勢彈＊



內地汽車行業正處於寒冬，發改委新聞發言人孟瑋今日表示，要加快汽車由限購轉向引導使

用。

他稱，優化消費環境主要有兩個方面的工作：一是指導地方破除限制消費的體制機制障礙。

二是打造更好的消費環境。在破除機制障礙方面，在《方案》中提出了明確要求，包括嚴禁各地

出台新的汽車限購規定，加快由限制購買轉向引導使用。

對於內地汽車行業前景，花旗及富瑞均有發表研報。花旗表示，中國汽車排放標準在７月切

換前，料降價銷售以去庫存，汽車股或作出做出略偏正面反應。該行續指，一部分購車需求被提

前釋放，顯示第三季的購車需求可能會非常波動，屆時銷量可能會遜於預期，在Ｇ２０會議前行

業重估的條件尚未成熟。

而富瑞指，內地５月份汽車銷量跌年跌３％，較３、４月份分別按年跌９％及跌６％復甦，

對６月零售增長看法正面。該行稱，吉利（００１７５）及廣汽（０２２３８）股價處於歷史低

水平，而下行風險有限，如果有市場氣氛改善，股價有機會反彈。

汽車股今日走勢兩極，廣匯寶信（０１２９３）飆升１０﹒３％，正通汽車（０１７２８）

漲５﹒６％，東風（００４８９）升１﹒７％，廣汽升１﹒４％，吉利揚１﹒３％。

但華晨中國（０１１１４）挫３﹒１％，長城汽車（０２３３３）跌１﹒３％，北京汽車

（０１９５８）亦軟０﹒９％。



＊華為料智能手機海外出貨量大減＊



受累美國政府打壓，華為料智能手機海外出貨量會減少４０％至６０％，並正為此作準備。

報道指華為目前正進行內部估計，並研究各種選項，包括抽起其最新型號，預計６月２１日於英

、法等歐洲地區開售的Ｈｏｎｏｒ ２０。華為內部估算，今年智能手機銷售會減少４０００萬

至６０００萬部，佔國際業務大部分。為抵銷海外銷售下跌情況，華為有意今年搶佔最多一半中

國智能手機市場份額。

華為首席執行官任正非今日下午在深圳總部與《福布斯》著名撰稿人喬治．吉爾德、美國《

連線》雜誌專欄作家尼古拉斯．內格羅蓬特進行交流和談話。他承認沒有想到美國打擊華為的戰

略決心如此之大、如此之堅定不移，又指稱，未來兩年的銷售收入都會在１０００億美元左右。

手機概念股今日各走各，丘鈦科技（０１４７８）升１﹒４％，舜宇光學科技

（０２３８２）升０﹒２９％，瑞聲科技（ ０２０１８）升０﹒２４％，富智康

（０２０３８）則大跌５﹒７５％。

富士康科技集團總裁郭台銘已宣布將投入國民黨黨內初選，角逐２０２０總統大選。市場流

傳富士康撤離大陸，集團今嚴正聲明稱，相關流言均不屬實，目前富士康大陸各園區生產經營有

序進行，無撤資現象發生。



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