【駐京專電】中證監山東監管局原局長徐鐵涉嚴重違紀違法受查

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》據中央紀委國家監委駐中國證監會紀檢監

察組、山東省紀委監委消息：中證監山東監管局原黨委書記、局長徐鐵涉嫌嚴重違紀違法，目前

正接受紀律審查和監察調查。

２０００年１１月至２００８年９月，任中國證監會發行監管部副主任，徐鐵在北京任職的

多半時間里，主管上市審核，上司正是已經落馬的金融老虎姚剛。２００８年９月至２０１３年

１０月，任中國證監會山東監管局黨委書記、局長兼濟南稽查局局長；２０１３年１０月，到齡

退休。

