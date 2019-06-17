《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》據中央紀委國家監委駐中國證監會紀檢監
察組、山東省紀委監委消息：中證監山東監管局原黨委書記、局長徐鐵涉嫌嚴重違紀違法，目前
正接受紀律審查和監察調查。
２０００年１１月至２００８年９月，任中國證監會發行監管部副主任，徐鐵在北京任職的
多半時間里，主管上市審核，上司正是已經落馬的金融老虎姚剛。２００８年９月至２０１３年
１０月，任中國證監會山東監管局黨委書記、局長兼濟南稽查局局長；２０１３年１０月，到齡
退休。
17/06/2019 09:05
【駐京專電】中證監山東監管局原局長徐鐵涉嚴重違紀違法受查
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》據中央紀委國家監委駐中國證監會紀檢監
察組、山東省紀委監委消息：中證監山東監管局原黨委書記、局長徐鐵涉嫌嚴重違紀違法，目前
正接受紀律審查和監察調查。
２０００年１１月至２００８年９月，任中國證監會發行監管部副主任，徐鐵在北京任職的
多半時間里，主管上市審核，上司正是已經落馬的金融老虎姚剛。２００８年９月至２０１３年
１０月，任中國證監會山東監管局黨委書記、局長兼濟南稽查局局長；２０１３年１０月，到齡
退休。
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