【滬倫通】報道指滬倫通今日啟動，華泰證券實現倫敦上市

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１７日上海專電》據外電報道，華泰證券（０６８８６）

（滬：６０１６８８）今日將通過「滬倫通」項目在倫敦交易所上市，宣告市場期盼已久的「滬

倫通」正式啟動。英國財政大臣哈蒙德將出席今天的啟動儀式。

報道指，原本「滬倫通」項目應在去年底啟動，華泰證券去年１２月在倫敦上市，但上市計

劃在最後時刻被推遲。

