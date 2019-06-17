《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１７日上海專電》據外電報道，華泰證券（０６８８６）
（滬：６０１６８８）今日將通過「滬倫通」項目在倫敦交易所上市，宣告市場期盼已久的「滬
倫通」正式啟動。英國財政大臣哈蒙德將出席今天的啟動儀式。
報道指，原本「滬倫通」項目應在去年底啟動，華泰證券去年１２月在倫敦上市，但上市計
劃在最後時刻被推遲。
17/06/2019 09:16
【滬倫通】報道指滬倫通今日啟動，華泰證券實現倫敦上市
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１７日上海專電》據外電報道，華泰證券（０６８８６）
（滬：６０１６８８）今日將通過「滬倫通」項目在倫敦交易所上市，宣告市場期盼已久的「滬
倫通」正式啟動。英國財政大臣哈蒙德將出席今天的啟動儀式。
報道指，原本「滬倫通」項目應在去年底啟動，華泰證券去年１２月在倫敦上市，但上市計
劃在最後時刻被推遲。
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