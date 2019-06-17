【華為風波】美國芯片供應商秘密向政府施壓，要求放寬華為禁令

《經濟通通訊社１７日專訊》包括英特爾、高通及賽靈思在內的多家美國芯片供應商正秘密

向美國政府施壓，要求放寬對華為的供貨禁令。

據《路透》引述知情人士稱，英特爾和賽靈思公司的高管５月底參加與美國商務部的會議，

討論將華為列入黑名單後的應對措施。知情人士指，這樣的促請放寬立場不是為了幫助華為，而

是避免傷害到美國公司。（ｃａ）

