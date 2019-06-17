【華為風波】任正非：沒想到美國打擊華為決心如此之大

《經濟通通訊社１７日專訊》華為首席執行官任正非今日下午在深圳總部與《福布斯》著名

撰稿人喬治．吉爾德、美國《連線》雜誌專欄作家尼古拉斯．內格羅蓬特進行交流和談話。任正

非表示，華為未來兩年的銷售收入都會在１０００億美元左右。２０２１年可以重新煥發出勃勃

生機，重新為人類社會提供服務。

任正非稱，沒有想到美國打擊華為的戰略決心如此之大、如此之堅定不移。同時也沒有想到

，美國在戰略打擊面如此之廣泛，不僅是打擊零部件供應，還禁止華為參加很多國際組織，不能

跟大學加強合作，不能去使用美國成分的任何東西，甚至不能跟有美國成分的網絡連接。但是任

正非也認為，這些東西是阻撓不了華為前進的步伐的。

他表示，美國公司是富有道德良心的，他們非常好的。因為華為過去三十年發展，沒有離開

世界上所有先進發達公司對華為的支持與幫助。所以華為現在受到一些挫折，不是發自他們的本

心，而是發自一些政治家對事物認識的不同看法。

他又強調，社會一定是合作共贏的，每個國家孤立起來發展，在信息社會是不可能的。在信

息社會，一個國家單獨做成一個東西是沒有現實可能性的。所以，國際上一定是走向開放合作。

只有開放合作，才能趕上人類文明的需求，才能以更低的成本使更多人享受到新技術帶來的福祉

。（ｃａ）

