《經濟通通訊社１７日專訊》《福布斯》著名撰稿人喬治．吉爾德在與華為創始人兼ＣＥＯ
任正非交流對話時表示，美國目前正在犯一個非常大的錯誤，比如美國用一些不正當的行為來禁
止華為的業務，這種行為正在重塑整個網絡格局或者說讓整個網絡崩潰、瓦解，讓人與人之間彼
此不再互信。而這些技術的問題本身是華為能夠解決的，這並不是一個政治性的問題。（ｃａ）
17/06/2019 15:07
【華為風波】《福布斯》評禁止華為業務：美國正犯一個非常的錯誤
《經濟通通訊社１７日專訊》《福布斯》著名撰稿人喬治．吉爾德在與華為創始人兼ＣＥＯ
任正非交流對話時表示，美國目前正在犯一個非常大的錯誤，比如美國用一些不正當的行為來禁
止華為的業務，這種行為正在重塑整個網絡格局或者說讓整個網絡崩潰、瓦解，讓人與人之間彼
此不再互信。而這些技術的問題本身是華為能夠解決的，這並不是一個政治性的問題。（ｃａ）
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