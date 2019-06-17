【華為風波】《福布斯》評禁止華為業務：美國正犯一個非常的錯誤

《經濟通通訊社１７日專訊》《福布斯》著名撰稿人喬治．吉爾德在與華為創始人兼ＣＥＯ

任正非交流對話時表示，美國目前正在犯一個非常大的錯誤，比如美國用一些不正當的行為來禁

止華為的業務，這種行為正在重塑整個網絡格局或者說讓整個網絡崩潰、瓦解，讓人與人之間彼

此不再互信。而這些技術的問題本身是華為能夠解決的，這並不是一個政治性的問題。（ｃａ）

