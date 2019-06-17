  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

17/06/2019 09:27

【貿易開戰】國家有關部門啟動調查，向聯邦快遞送達詢問通知書

　　《經濟通通訊社１７日專訊》據《新華視點》微博上周五（１４日）報道，日前，國家有關
部門對聯邦快遞（ＦｅｄＥｘ）未按名址投遞快件行為依法啟動調查程序，於６月１４日向聯邦
快遞（中國）有限公司送達了詢問通知書。
　　美國聯邦快遞早前在投遞多個華為包裹時，被揭該等包裹曾被誤運到美國，惹來中國官方及
民間一片聲討。聯邦快遞在官方網站聲明，稱將全力配合任何對聯邦快遞如何服務客戶進行的監
管調查。不過有美媒爆料稱，聯邦快遞此舉是為配合特朗普政府對華為的「打壓」，而調整了內
部政策。（ｗｌ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
香港政情15/06/2019
【移交逃犯】政府宣布暫緩修例　林鄭認工作不足令平靜社會再現矛盾紛爭(有片)
香港政情14/06/2019
【移交逃犯】圖輯—612衝突最前線
樓市「胡」言14/06/2019
御半山II – 邊款單位景觀最煞食？
生財有道14/06/2019
【嚟緊炒D乜】特步業務發展轉趨積極兼具復甦概念 短期博升一成
生財有道14/06/2019
【東亞盈警】專家：東亞現價勿買入 待新管理層上場扭轉困局
生財有道14/06/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：經濟下行增銀行壞帳壓力
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet x 樂本健 父親節窩心Bonus】即Like即送 維柏健[男士綜合維他命礦物質] (價值HK$312)

【etnet Bonus賞你】領展街市‧SANRIO CHARACTERS萌爆木製杯墊

【etnet Bonus賞你】信德中心x皮忠【Let Love Blossom森愛•花見】限量文創禮品

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金