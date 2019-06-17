《經濟通通訊社１７日專訊》據《新華視點》微博上周五（１４日）報道，日前，國家有關
部門對聯邦快遞（ＦｅｄＥｘ）未按名址投遞快件行為依法啟動調查程序，於６月１４日向聯邦
快遞（中國）有限公司送達了詢問通知書。
美國聯邦快遞早前在投遞多個華為包裹時，被揭該等包裹曾被誤運到美國，惹來中國官方及
民間一片聲討。聯邦快遞在官方網站聲明，稱將全力配合任何對聯邦快遞如何服務客戶進行的監
管調查。不過有美媒爆料稱，聯邦快遞此舉是為配合特朗普政府對華為的「打壓」，而調整了內
部政策。（ｗｌ）
17/06/2019 09:27
【貿易開戰】國家有關部門啟動調查，向聯邦快遞送達詢問通知書
《經濟通通訊社１７日專訊》據《新華視點》微博上周五（１４日）報道，日前，國家有關
部門對聯邦快遞（ＦｅｄＥｘ）未按名址投遞快件行為依法啟動調查程序，於６月１４日向聯邦
快遞（中國）有限公司送達了詢問通知書。
美國聯邦快遞早前在投遞多個華為包裹時，被揭該等包裹曾被誤運到美國，惹來中國官方及
民間一片聲討。聯邦快遞在官方網站聲明，稱將全力配合任何對聯邦快遞如何服務客戶進行的監
管調查。不過有美媒爆料稱，聯邦快遞此舉是為配合特朗普政府對華為的「打壓」，而調整了內
部政策。（ｗｌ）
|香港政情15/06/2019
【移交逃犯】政府宣布暫緩修例 林鄭認工作不足令平靜社會再現矛盾紛爭(有片)
|香港政情14/06/2019
【移交逃犯】圖輯—612衝突最前線
|樓市「胡」言14/06/2019
御半山II – 邊款單位景觀最煞食？
|生財有道14/06/2019
【嚟緊炒D乜】特步業務發展轉趨積極兼具復甦概念 短期博升一成
|生財有道14/06/2019
【東亞盈警】專家：東亞現價勿買入 待新管理層上場扭轉困局
|生財有道14/06/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：經濟下行增銀行壞帳壓力
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰