【貿易開戰】國家有關部門啟動調查，向聯邦快遞送達詢問通知書

《經濟通通訊社１７日專訊》據《新華視點》微博上周五（１４日）報道，日前，國家有關

部門對聯邦快遞（ＦｅｄＥｘ）未按名址投遞快件行為依法啟動調查程序，於６月１４日向聯邦

快遞（中國）有限公司送達了詢問通知書。

美國聯邦快遞早前在投遞多個華為包裹時，被揭該等包裹曾被誤運到美國，惹來中國官方及

民間一片聲討。聯邦快遞在官方網站聲明，稱將全力配合任何對聯邦快遞如何服務客戶進行的監

管調查。不過有美媒爆料稱，聯邦快遞此舉是為配合特朗普政府對華為的「打壓」，而調整了內

部政策。（ｗｌ）

