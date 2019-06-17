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即市新聞

17/06/2019 10:45

【貿易開戰】中金：若貿談惡化料內地ＧＤＰ明年放緩至６％或更低

　　《經濟通通訊社１７日專訊》中金公司最新發布中國宏觀專題報告，基準情形下，預計中國
２０１９年的實際ＧＤＰ增速為６﹒２％，２０２０年放緩至６﹒０％。２０１９年名義ＧＤＰ
增速約為８％，２０２０年下降至７﹒５％左右。同時，接下來兩年中，ＣＰＩ走勢可能明顯強
於ＰＰＩ。
　　然而，在悲觀情形下，經濟增長可能在對３０００多億美元商品加徵關稅後快速走弱，中國
實際ＧＤＰ同比增長或將在２０１９年下半年跌破６％，並在２０２０年進一步放緩；在此情形
下，雖然逆周期調節政策的力度可能更大，但仍不足以逆轉增長下行的壓力。２０２０年名義
ＧＤＰ可能減速至６％甚至更低、通縮壓力明顯加大。
　　值得一提的是，在中美談判結果的不同情形假設下，中國內需（消費＋投資）和淨出口對增
長的貢獻比例可能大相徑庭、對應行業的相對表現也可能明顯分化。如果中美貿易談判局勢相對
緩和，中金預計淨出口對增長的貢獻佔比將上升。但另一方面，如果中美貿易談判局勢惡化，內
外需的相對表現則會反轉。

＊基準情形下人民幣匯率可能得以「守７」＊

　　中金表示，基準情形下，美元兌人民幣匯率可能得以「守７」。如果中美貿易政策維持現狀
，預計２０１９年底美元兌人民幣匯率約為６﹒９８左右。在摩擦升級的悲觀情形下，人民幣╱
美元匯率年底可能貶至７﹒１８附近，而在樂觀情形下人民幣可能年底升回到６﹒７８左右的水
平。
　　同時，考慮到美國經濟增長動能迅速走弱、且目前美元利率高於多數主要發達國家、美國相
對的政策寬鬆空間較大，預計２０１９－２０年美元指數難以繼續走強。（ｗｌ）

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