《Ａ股行情》定向降準加千五億逆回購，滬指反覆半日跌０﹒０５％

《經濟通通訊社１７日專訊》滬深股市早盤表現反覆，滬綜指窄幅低開０﹒０５％後倒升，

曾短暫重上２９００點，惟升幅受限，半日休市前更回吐此前全數漲幅，收跌０﹒０５％，報

２８８０﹒５２點。深成指跌０﹒６％，創業板指跌幅更達１﹒０４％。

兩市成交繼續淡靜，半日成交額僅有２１００億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段

少超過１８％。

人民銀行繼續對市場釋放流動性，今日對服務縣域的農村商業銀行第二階段實行較低存款準

備金率，料釋放長期資金約１０００億元。此外，重啟１４天期逆回購１５００億元。公開市場

今日有３００億元逆回購到期，全口徑計，今日淨投放２２００億元。

據外電報道，華泰證券（０６８８６）（滬：６０１６８８）今日將通過「滬倫通」項目在

倫敦交易所上市，宣告市場期盼已久的「滬倫通」正式啟動。英國財政大臣哈蒙德將出席今天的

啟動儀式。



＊人行增再貼現及ＳＬＦ，銀行股齊揚撐市＊



公開市場本周三（１９日）將有２０００億元１年期ＭＬＦ到期。人行已於上周五（１４日

）增加再貼現額度２０００億元、常備借貸便利（ＳＬＦ）額度１０００億元，加強對中小銀行

流動性支持，保持中小銀行流動性充足。中小銀行可使用合格債券、同業存單、票據等作為質押

品，向人民銀行申請流動性支持。

中小銀行股今早造好，紫金銀行（滬：６０１８６０）升勢突出，半日漲３﹒１％；成都銀

行（滬：６０１８３８）升１﹒７％，平安銀行（深：０００００１）升１﹒４％，興業銀行（

滬：６０１１６６）亦升０﹒９％。四大行亦有支持，農行（滬：６０１２８８）升０﹒５％，

建行（滬：６０１９３９）亦微升０﹒３％；惟工行（滬：６０１３９８）及中行（滬：６０１

９８８）均無升跌。



＊華為料海外手機出貨大跌四至六成，科技股領跌＊



受累美國政府打壓，華為料智能手機海外出貨量會減少４０％至６０％，並正為此作準備。

據報華為正進行內部估計，並研究各種選項，包括抽起其最新型號Ｈｏｎｏｒ ２０。

Ｈｏｎｏｒ ２０本預計６月２１日於包括英、法等歐洲地區開售，管理層正監察相關情況，一

旦銷情一如預期欠佳，或會切斷付運。

報道又引述消息人士指，華為銷售及市務經理進行內部估算，今年智能手機銷售會減少

４０００萬至６０００萬部，佔國際業務大部分。為抵銷海外銷售下跌情況，華為有意今年搶佔

最多一半中國智能手機市場份額。

華為概念等一眾科技股早盤普遍走低，中科創達（深：３００４９６）瀉７﹒６％，春興精

工（深：００２５４７）挫４﹒３％，聞泰科技（滬：６００７４５）亦大跌４％，

立訊精密（深：００２４７５）跌２﹒８％，歌爾股份（深：００２２４１）跌１﹒６％，生益

科技（滬：６００１８３）也軟１﹒５％。（ａｃ）

