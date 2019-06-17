【人行放水】消息稱人行今重啟１４天期逆回購１５００億元

《經濟通通訊社１７日專訊》市場消息指，人行今日將進行１５００億元（人民幣．下同）

１４天期逆回購操作。

公開市場今日有３００億元逆回購到期，即今日淨投放１２００億元。

人民銀行對服務縣域的農村商業銀行實行較低存款水準備金率，資金分別在５月１５日、６

月１７日和７月１５日３次實施到位，今日為第二段階到位。

另外，公開市場本周三（１９日）將有２０００億元１年期ＭＬＦ到期。（ａｃ）

