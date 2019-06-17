《經濟通通訊社１７日專訊》財政部公布，經國務院批准，２０１９年財政部將在境外發行
１５０億元（人民幣．下同）國債。現定於本周四（２０日）率先在香港特別行政區招標發行
５０億元國債，具體發行安排將在香港金融管理局債務工具中央結算系統（ＣＭＵ）公布。
（ｗｌ）
17/06/2019 12:02
【聚焦人幣】財政部周四於香港招標發行５０億人幣國債
《經濟通通訊社１７日專訊》財政部公布，經國務院批准，２０１９年財政部將在境外發行
１５０億元（人民幣．下同）國債。現定於本周四（２０日）率先在香港特別行政區招標發行
５０億元國債，具體發行安排將在香港金融管理局債務工具中央結算系統（ＣＭＵ）公布。
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