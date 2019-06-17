【貿易開戰】富士康否認撤離內地，各大園區生產有序進行

《經濟通通訊社１７日專訊》針對近期外界流傳關於富士康撤離大陸等相關信息，內媒引述

集團嚴正聲明稱，相關流言均不屬實，目前富士康大陸各園區生產經營有序進行，無撤資現象發

生。

中美貿易戰尚無緩和跡象，鴻海集團新任董事候選人劉揚偉早前表示，若有必要調整產能，

將會全力支持蘋果公司。報道稱，鴻海目前在印度測試ｉＰｈｏｎｅ Ｘｒ手機，並計劃在清奈

（Ｃｈｅｎｎａｉ）郊區的工廠進行大量生產。

另外，富士康科技集團總裁郭台銘已宣布將投入國民黨黨內初選，角逐２０２０總統大選。

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