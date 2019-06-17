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17/06/2019 15:46

【貿易開戰】富士康否認撤離內地，各大園區生產有序進行

　　《經濟通通訊社１７日專訊》針對近期外界流傳關於富士康撤離大陸等相關信息，內媒引述
集團嚴正聲明稱，相關流言均不屬實，目前富士康大陸各園區生產經營有序進行，無撤資現象發
生。
　　中美貿易戰尚無緩和跡象，鴻海集團新任董事候選人劉揚偉早前表示，若有必要調整產能，
將會全力支持蘋果公司。報道稱，鴻海目前在印度測試ｉＰｈｏｎｅ　Ｘｒ手機，並計劃在清奈
（Ｃｈｅｎｎａｉ）郊區的工廠進行大量生產。
　　另外，富士康科技集團總裁郭台銘已宣布將投入國民黨黨內初選，角逐２０２０總統大選。
（ｗｌ）

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