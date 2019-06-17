《經濟通通訊社１７日專訊》中國證監會、英國金融行為監管局發布聯合公告指，起步階段
，對滬倫通跨境資金實行總額度管理；其中，東向業務總額度為２５００億元（人民幣．下同）
；西向業務總額度為３０００億元。
上交所表示，希望滬倫通西向業務的開通能夠為更多境內上市公司拓展國際業務、提升國際
知名度提供支持。與此同時，東向業務潛在發行人和市場機構正在積極咨詢有關規則，發掘市場
機遇，上交所期待滬倫通早日實現雙向開通。（ｗｌ）
17/06/2019 16:23
【滬倫通】滬倫通東向業務額度２５００億人幣，西向額度３千億
《經濟通通訊社１７日專訊》中國證監會、英國金融行為監管局發布聯合公告指，起步階段
，對滬倫通跨境資金實行總額度管理；其中，東向業務總額度為２５００億元（人民幣．下同）
；西向業務總額度為３０００億元。
上交所表示，希望滬倫通西向業務的開通能夠為更多境內上市公司拓展國際業務、提升國際
知名度提供支持。與此同時，東向業務潛在發行人和市場機構正在積極咨詢有關規則，發掘市場
機遇，上交所期待滬倫通早日實現雙向開通。（ｗｌ）
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