【ＦＯＣＵＳ】慎防港淪「ｗｅａｋ　ｌｉｎｋ」

【ＦＯＣＵＳ】反對修訂《逃犯條例》的黑衣人龍，周日（１６日）逼爆港島，組織方民陣

宣布參與人數多達「接近２００萬」（警方：高峰時３３﹒８萬）。儘管港府於當晚近８時半發

表回應稱，政府已「停止」修訂工作，較周六（１５日）的「暫緩」字眼可謂再退一步，惟後續

爭議及社會撕裂如何平息，仍充斥相當不確定性。

月底大阪Ｇ２０會期漸近，無論是美方淡化「習特會」前景，還是中方重量級官媒《求是》

放言「已準備好打一場持久的經濟戰」，香港都須慎防淪為中美角力的「棋子」或「薄弱一環」

所招致的風險。於港府而言，「撤回」不應是絕對排除的政策選項之一；對港人而言，捍衛「免

於恐懼的自由」之餘亦須知，民主並非要將事情變得完美，它只是令事情變得更好。



＊蓬佩奧：香港勢成習特會議題＊



港人一連兩個周日「上街」，不單成為全球媒體焦點，亦令行政長官通過政府發言人就

修例「令香港社會出現很大的矛盾和紛爭，令很多市民感到失望和痛心」致歉。鑒於遊行人士訴

求直指「撤回」修例，及要求港府收回對「６．１２」警民衝突「暴動」的定性未獲回應，後續

爭議及社會撕裂如何平息，仍充斥相當不確定性。

暫緩修例固然令陷入前所未有社會矛盾的香港暫時「止蝕」，但香港綁上中美貿易戰甚至新

冷戰「戰車」的事實已毋庸置疑。早前遭中國外交部痛批的美國國務卿蓬佩奧，周日（１６日）

就指，他確信侵侵於Ｇ２０期間，將把香港議題包括於雙方討論之內。

英國《金融時報》直指，北京應該已經意識到，侵侵在選擇談判籌碼時沒有任何顧忌，可能

會像對付華為那樣對付香港。事實上，行事反覆乖張的侵侵未必就《美國－香港政策法》真出手

，但《經濟學人》就斷言，「只需一條推文，就會對香港的未來造成巨大打擊。」聯想５月初陷

入「制裁目標」傳言的內地視像監控巨頭海康威視（深：００２４１５），其股價於短短一月即

大瀉近２５％。



＊「撤回」不應是絕對排除選項＊



有近３０年歷史、位於倫敦的政經研究公司ＴＳ Ｌｏｍｂａｒｄ於最新報告稱，香港在中

美貿易戰中愈來愈被視為「薄弱環節（ｗｅａｋ ｌｉｎｋ）」。報告解釋，修例對香港構成風

險，很大程度是由於其時間安排，因正值美國重新評估對華政策，「華府已經偏離歷任總統加強

與區域盟友經濟聯繫的戰略，並以此作為針對中國的對沖，此從美國決定退出跨太平洋夥伴關係

可見一斑。」

既然港府已明言停止修例及無重啟時間表，有行會成員更解畫指「相信未來一年已無政治能

量重推」，對港府而言，如想盡快斬纜抽身，專心應對香港經濟於貿易戰逆風升級下的風險，「

撤回」不應是絕對排除的政策選項之一。



＊不喜現狀可如何＊



對港人而言，三罷、阻塞交通、全民沽港元等難免令社會陷入動盪，不符自身和香港最大利

益。須知，民主並非要將事情變得完美，它只是令事情變得更好。就無論反對還是支持修例的所

有香港人而言，美國前總統奧巴馬的一句話或許再合適不過：

「如果你不喜歡現在正在發生的事，不要抱怨、不要焦慮、不要退縮、不要狂暴，不論你是

否在狂歡，不要迷失、不要噓聲、不要把頭放在沙堆。投票（Ｖｏｔｅ）。」

