《融天納地－溫天納》香港重奪中國科技融資中心地位

《融天納地》美國上市中資科技龍頭股加速回歸中國資本市場的趨勢，當中無論是港股或內

地科創板均會成為選擇。與此同時，美國資本市場及政治層面的確響起加強監管中資企業的信號

，估計在美國上市的一系列針對性的法規及資訊披露事宜將對部分中資企業帶來困擾。



在這樣的大背景下，筆者相信在未來三年內，所有中資大型科技龍頭股將一步步從美國資本

市場撤退，在香港資本市場謀求第二上市或雙重第一上市，將會是大勢所趨。



筆者早前曾撰文，提交及在數年前曾觀看一段美國電視新聞，應該是在特朗普總統仍在競選

美國總統期間發表，特朗普說中國商人覺得美國人是傻瓜，美國一定要部署對付中國未來的競爭

，其中不要讓中國企業利用美國的資本市場籌集資金後，倒轉頭讓中國企業用美國資金對付美國

企業，與其競爭。



到目前為止，上述論點尚未完全成事，但在國際趨勢及政策上看似有形無形地朝著這個方向

移動。在這樣挑戰性的環境下，內地科技「獨角獸」企業已經緊密部署，回歸中國市場，避免成

為中美貿易戰下另一個被鬥爭對象。



在５月份筆者曾接受內地證券時報訪問，討論市場形勢，當中，近日阿里巴巴回歸港股的傳

言就成為市場討論的熱點，當時預計阿里巴巴今年下半年才會在香港提交上市申請，並初步預計

募集２００億美元。參考上周五市場報告，細節出現若干變化，阿里巴巴的上市申請據稱或已經

提交，而且保薦人中暫無美資在內，集資金額則下降至１２０至１３０億美元。筆者在訪問中提

到，保薦人目前有沒有美資並不是問題，因為在證券銷售銷層面，隨時可以加入不同資本背景的

投行入內。阿里巴巴目前仍在美國上市，美資的加入看似亦難免。



阿里巴巴要回香港上市這一消息已在香港投行圈早已傳開，同股不同權的大門早在去年已經

打開，在美國上市的「獨角獸」面對中美貿易戰，需要積極未雨綢繆。不過，阿里巴巴此次回歸

港交所的時機很微妙，參考報告，公司帳面現金充裕，最新的季度報告顯示其現金流高達１５６

億美元，因此眼下緊張的外部環境是重要因素，融資可能是為了未來有併購需求。其二，將香港

作為第二上市地，也是為了接觸更多的內地投資者。



阿里巴巴並不缺錢，赴港上市會給他帶來更多的監管成本，單就香港市場的交易活躍度來看

，也不如美國市場交易活躍，目前阿里巴巴在美國的日均交投量超過２００億港元。所以阿里巴

巴回來，必須要接觸到內地投資者。若將來「北水」可以通過「互聯互通」機制買阿里巴巴股票

，或許就是阿里巴巴回來的那一天。目前內地投資者無法通過互聯互通購買同股不同權架構的公

司，好在２０１８年底，滬深港三大交易所齊齊發出公告稱，已就不同投票權架構公司納入港股

通股票範圍達成共識，預計２０１９年年中生效實施，也就是說阿里巴巴只要在港上市，北向資

金就有望直接參與買賣。只要香港與內地繼續保持互聯互通及在未來能保持國際金融中心的地位

，香港將重奪中國科技融資中心的地位。《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授 溫天納》

