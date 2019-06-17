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即市新聞

17/06/2019 16:15

《匯市一周－徐惠芳》觀望美聯儲議息，英鎊歐元往下

　　《匯市一周》展望本周，聯儲局ＦＯＭＣ周四（２０日）舉行議息會議，聯儲局主席鮑威爾
（Ｐｏｗｅｌｌ）隨後將召開新聞發布會。美國經濟和就業數據表現疲弱，通脹放緩。市場預期
，聯儲局可能將計劃減息，以刺激美國經濟和股市，降低美國對全球貿易戰中帶來的經濟傷害。
　　美國５月零售銷售只錄得０﹒５％增長，略低於預期０﹒６％，但高於前值０﹒３％，加上
５月製造業生產月率及５月工業生產月率均好於預期，６月密歇根大學消費者信心指數初值亦錄
得９７﹒９，非常接近預期９８，前值為１００。
　　美國總統特朗普威脅對德國貿易軍事雙制裁，指責德國繼續支持來自俄羅斯的天然氣管道專
案。之前美國政府已制裁參與管道建設的公司。歐盟與意大利之間在預算和債務償還有衝突，美
國在汽車關稅問題上的摩擦再起，拖累歐元下挫。
　　歐元集團主席森特諾表示，歐盟成員國就意大利問題與歐盟委員會達成一致意見；要求意大
利採取必要措施。德國５月批發物價指數月率為０﹒３％，前值０﹒６％；年率為１﹒６％，前
值２﹒１％。歐元下挫至１﹒１２１０水平，趨勢往下，上方阻力１﹒１２７０、１﹒１３５０

　　英國首相競選首輪投票顯示，保守黨約翰遜遙遙領先其他參選者，硬脫歐的預期，令英磅持
續向下走。目前保守黨黨魁選舉剩下６人競逐，包括約翰遜、侯俊偉、高文浩、藍韜文、賈偉德
和施達偉。
　　英國商會（ＢＣＣ）下調英國２０２０年ＧＤＰ增長預期，從１﹒３％下調至１﹒０％；
２０２１年預期從１﹒４％下調至１﹒２％；由於庫存水平處在歷史高位，以及商業投資疲軟；
商會將２０１９年ＧＤＰ增長預期從１﹒２％上調到１﹒３％。
　　英國６月Ｒｉｇｈｔｍｏｖｅ房價指數月率為０﹒３％，前值０﹒９％；年率０﹒０％，前
值０﹒１％。英鎊下挫至１﹒２５８０水平，趨勢往下，上方阻力１﹒２６５５、１﹒２７１０
。《國泰君安外匯有限公司分析員　徐惠芳》

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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