《金石為開－黃威》降息押注或過高，金價回吐壓力加大

《金石為開》美國與墨西哥達成協議之後，黃金於上周初出現獲利回吐，隨後受到降息預期

的支撐企穩並再度上攻。美國５月ＣＰＩ及上周初請失業金人數表現不佳，不過５月零售銷售數

據造好。加上歐元區依舊面臨困境，美元指數在周五（１４日）大幅回升，令金價術衝高回落，

全周累計升幅不足０﹒１％。本周的美聯儲議息會議成為焦點，市場期待關於降息更明確的信息

。



美國５月核心ＣＰＩ升２﹒０％，略低於預期及前值２﹒１％；６月８日當周初請失業金人

數上升至２２﹒２萬人，超過預期的２１﹒６萬人。不過由於兩項數據離預期的差距不大，並未

明顯衝擊市場。上周五（１４日）公布的美國５月零售銷售環比增長０﹒５％，雖不及預期的

０﹒６％，但前值從－０﹒２％上修至０﹒３％；核心零售則錄得０﹒５％的環比增長，高於預

期的０﹒４％，前值亦從０﹒１％上修至０﹒５％。４、５月份零售銷售的回升也穩定了市場對

於美國經濟的信心，支撐美元延續反彈。與此同時，歐元區各國財長在共同預算的議題上不歡而

散，也成為美元指數走高的另一推動因素。



上周美元指數累計反彈０﹒９２％，收復了前一周的大部分跌幅，明顯阻礙了黃金的進一步

上行。而這一波金價升浪的兩個主要支撐因素中，貿易局勢暫時緩和，美股已經穩定下來；焦點

便落在本周的美聯儲議息會議上。在多位美聯儲官員的鴿派講話之後，市場對今年的降息預期發

現顯著變化。目前ＦｅｄＷａｔｃｈ反映出７月降息概率接近８５％，而年內降息兩次的機會接

近九成，市場甚至已經逐漸對第三次降息計價。



不過當前投資者對三次降息的押注可能過高，一旦此次會議沒有釋放出足夠的鴿派信號，市

場極有可能出現修正。黃金日線圖上，周五收出了較長的上影線，ＭＡＣＤ上行動能柱繼續小幅

縮減，ＲＳＩ再度觸及超買水平，反映高位回吐壓力加大。金價短線或需要稍作調整。



本周除美聯儲議息會議之外，還需留意德國６月ＺＥＷ經濟景氣指數。

《六福金融分析師 黃威》

