【企業盈警】西伯利亞礦業（０１１４２）料全年錄輕微稅前溢利

《經濟通通訊社１７日專訊》西伯利亞礦業（０１１４２）發盈警，預期截至３月３１日止

年度將錄得輕微除稅前溢利，而去年度則錄稅前虧損約５億元。

該集團指轉錄除稅前溢利主因若干類型煤炭售價上漲，旗下俄羅斯煤礦第１區及第１區延伸

部分採礦權的其他無形資產減值虧損撥回增加約５５００萬元、俄羅斯煤礦第２區採礦權的勘探

和評估資產減值虧損減約４８００萬元，以及第三批可換股票據於去年４月後並無產生任何估算

利息，而去年度估算利息為４﹒０４億元。

該集團預期於本月２８日或之前公布業績。（ｗｈ）

