《經濟通通訊社１７日專訊》大凌集團（００２１１）發盈警，預期截至３月３１日止年度
將錄得重大全面開支總額，主因以公平價值計量、且變動計入其他全面收益之金融資產公平價值
減少３３７５﹒３萬元所致。
該集團指由於有關公平價值變動屬非現金項目，故相信對其營運並無重大影響。
該集團預期於本月２１日公布業績。（ｗｈ）
17/06/2019 08:04
【企業盈警】大凌集團（００２１１）料全年錄重大開支
《經濟通通訊社１７日專訊》大凌集團（００２１１）發盈警，預期截至３月３１日止年度
將錄得重大全面開支總額，主因以公平價值計量、且變動計入其他全面收益之金融資產公平價值
減少３３７５﹒３萬元所致。
該集團指由於有關公平價值變動屬非現金項目，故相信對其營運並無重大影響。
該集團預期於本月２１日公布業績。（ｗｈ）
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