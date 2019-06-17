【企業盈警】大凌集團（００２１１）料全年錄重大開支

《經濟通通訊社１７日專訊》大凌集團（００２１１）發盈警，預期截至３月３１日止年度

將錄得重大全面開支總額，主因以公平價值計量、且變動計入其他全面收益之金融資產公平價值

減少３３７５﹒３萬元所致。

該集團指由於有關公平價值變動屬非現金項目，故相信對其營運並無重大影響。

該集團預期於本月２１日公布業績。（ｗｈ）

