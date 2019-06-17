《經濟通通訊社１７日專訊》匯能集團（０１５３９）發盈警，預期截至３月３１日止年度
純利將較去年度大幅減少超過６５％，以去年度純利約１﹒２６億元計，即約４４１０萬元，主
因沒有如去年度收購Ｉｎｖｉｎｉｔｙ集團所錄非經常性收益約４４８０萬元、去年４月授出購
股權導致股份為基礎付款開支約６００萬元、收入略有減少，加上作出商譽減值撥備。
該集團預期於本月底公布業績。（ｗｈ）
17/06/2019 08:05
【企業盈警】匯能集團（０１５３９）料全年純利減逾６５％
《經濟通通訊社１７日專訊》匯能集團（０１５３９）發盈警，預期截至３月３１日止年度
純利將較去年度大幅減少超過６５％，以去年度純利約１﹒２６億元計，即約４４１０萬元，主
因沒有如去年度收購Ｉｎｖｉｎｉｔｙ集團所錄非經常性收益約４４８０萬元、去年４月授出購
股權導致股份為基礎付款開支約６００萬元、收入略有減少，加上作出商譽減值撥備。
該集團預期於本月底公布業績。（ｗｈ）
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