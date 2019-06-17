【企業盈喜】煜榮集團（０１５３６）料全年純利漲２０倍

《經濟通通訊社１７日專訊》煜榮集團（０１５３６）發盈喜，預期截至３月３１日止年度

綜合純利將較去年度綜合盈利的４９﹒１萬元增加約２０倍，即約１０３１萬元，主因製造及銷

售潛孔鑿岩工具業務的收益及毛利上升。

該集團預期於本月２７日或之前公布業績。（ｗｈ）

