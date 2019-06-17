《經濟通通訊社１７日專訊》煜榮集團（０１５３６）發盈喜，預期截至３月３１日止年度
綜合純利將較去年度綜合盈利的４９﹒１萬元增加約２０倍，即約１０３１萬元，主因製造及銷
售潛孔鑿岩工具業務的收益及毛利上升。
該集團預期於本月２７日或之前公布業績。（ｗｈ）
17/06/2019 08:07
【企業盈喜】煜榮集團（０１５３６）料全年純利漲２０倍
《經濟通通訊社１７日專訊》煜榮集團（０１５３６）發盈喜，預期截至３月３１日止年度
綜合純利將較去年度綜合盈利的４９﹒１萬元增加約２０倍，即約１０３１萬元，主因製造及銷
售潛孔鑿岩工具業務的收益及毛利上升。
該集團預期於本月２７日或之前公布業績。（ｗｈ）
|香港政情15/06/2019
【移交逃犯】政府宣布暫緩修例 林鄭認工作不足令平靜社會再現矛盾紛爭(有片)
|香港政情14/06/2019
【移交逃犯】圖輯—612衝突最前線
|樓市「胡」言14/06/2019
御半山II – 邊款單位景觀最煞食？
|生財有道14/06/2019
【嚟緊炒D乜】特步業務發展轉趨積極兼具復甦概念 短期博升一成
|生財有道14/06/2019
【東亞盈警】專家：東亞現價勿買入 待新管理層上場扭轉困局
|生財有道14/06/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：經濟下行增銀行壞帳壓力
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰