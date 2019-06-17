【企業盈警】通達宏泰（０２３６３）料中期轉蝕，匯兌錄虧損拖累

《經濟通通訊社１７日專訊》通達宏泰（０２３６３）公布，截至４月３０日止４個月未經

審核綜合管理帳目及５月及６月銷售出貨計劃，預期截至６月３０日中期錄虧損，而去年同期則

錄得盈利８６１萬元。

該集團指轉盈為虧主因愈趨激烈的市場競爭引致整體毛利率下跌及預期錄得匯兌虧損淨額，

而去年同期則錄得匯兌收益淨額約６５９﹒９萬元。

該集團預期於８月底前公布業績。（ｗｈ）

