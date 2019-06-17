《經濟通通訊社１７日專訊》愛高（００３２８）繼早前預期截至３月３１日止年度虧損不
少於３﹒７億元後，指根據目前資料，料虧損擴大至介乎５﹒６億元至５﹒７億元，而去年度淨
虧損８６００萬元。
該集團指預期虧損擴大因計及會計準則所要求，某些固定資產、原料、無形資產及遞延稅項
資產錄一次性及非現金減值所致。
該集團預期於本月末公布業績。（ｗｈ）
17/06/2019 08:08
【企業盈警】愛高（００３２８）料全年虧損最多５﹒７億元
《經濟通通訊社１７日專訊》愛高（００３２８）繼早前預期截至３月３１日止年度虧損不
少於３﹒７億元後，指根據目前資料，料虧損擴大至介乎５﹒６億元至５﹒７億元，而去年度淨
虧損８６００萬元。
該集團指預期虧損擴大因計及會計準則所要求，某些固定資產、原料、無形資產及遞延稅項
資產錄一次性及非現金減值所致。
該集團預期於本月末公布業績。（ｗｈ）
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