《經濟通通訊社１７日專訊》同得仕（００５１８）預期截至３月３１日止年度虧損增加，
而去年度虧損４６５４萬元。
該集團指虧損增加主因核心製造業務在中美貿易摩擦至貿易戰環境下持續虧損、內地零售業
務錄營運虧損，加上按公平值計入損益之財務資產公平值減少所致。
該集團預期於本月２８日公布業績。（ｗｈ）
17/06/2019 08:15
【企業盈警】同得仕（００５１８）料全年虧損增加
《經濟通通訊社１７日專訊》同得仕（００５１８）預期截至３月３１日止年度虧損增加，
而去年度虧損４６５４萬元。
該集團指虧損增加主因核心製造業務在中美貿易摩擦至貿易戰環境下持續虧損、內地零售業
務錄營運虧損，加上按公平值計入損益之財務資產公平值減少所致。
該集團預期於本月２８日公布業績。（ｗｈ）
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