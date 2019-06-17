【企業盈警】開明投資（００７６８）料全年虧損增不多於１０％

《經濟通通訊社１７日專訊》開明投資（００７６８）發盈警，預期截至３月３１日止年度

錄得的虧損或較去年度虧損２１４９萬元增加不多於約１０％，即約２３６３萬元，而預期虧損

增加主因按公平值於損益帳列帳之財務資產未變現虧損淨額所致。

該集團預期於本月底公布業績。（ｗｈ）

