《經濟通通訊社１７日專訊》開明投資（００７６８）發盈警，預期截至３月３１日止年度
錄得的虧損或較去年度虧損２１４９萬元增加不多於約１０％，即約２３６３萬元，而預期虧損
增加主因按公平值於損益帳列帳之財務資產未變現虧損淨額所致。
該集團預期於本月底公布業績。（ｗｈ）
17/06/2019 08:16
【企業盈警】開明投資（００７６８）料全年虧損增不多於１０％
《經濟通通訊社１７日專訊》開明投資（００７６８）發盈警，預期截至３月３１日止年度
錄得的虧損或較去年度虧損２１４９萬元增加不多於約１０％，即約２３６３萬元，而預期虧損
增加主因按公平值於損益帳列帳之財務資產未變現虧損淨額所致。
該集團預期於本月底公布業績。（ｗｈ）
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